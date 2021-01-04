Иран начал обогащение урана до 20%: это кардинально превышает норму ядерного соглашения
Иран начал обогащение урана до 20%. Такой показатель превышает допустимую норму в ядерном соглашении 2015 года в 5 раз.
Согласно договору предел обогащения урана составляет 3,67%. Об этом сообщает DPA.
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Почему Иран нарушает договоренности
Официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что обогащение началось на подземном ядерном объекте Фордо к югу от Тегерана.
По словам Рабиеи, этот процесс соответствует новому ядерному закону, недавно принятому парламентом Ирана.
Заметим, новый закон позволяет ежегодно производить 120 килограммов при 20-процентном уровне. Он также позволяет атомному агентству страны производить 500 килограммов низкообогащенного урана в месяц.
Что известно о ядерном соглашении
Соглашение 2015 года, между Ираном и другими странами, требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, который пригоден только для гражданских целей. В обмен на это с государства должны были снять международные санкции.
Когда президент Дональд Трамп вывел США из соглашения, Иран заявил, что больше не будет соблюдать договоренности. С того времени государство несколько раз нарушало установленные ограничения.
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