Согласно договору предел обогащения урана составляет 3,67%. Об этом сообщает DPA.

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Официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что обогащение началось на подземном ядерном объекте Фордо к югу от Тегерана.

По словам Рабиеи, этот процесс соответствует новому ядерному закону, недавно принятому парламентом Ирана.

Заметим, новый закон позволяет ежегодно производить 120 килограммов при 20-процентном уровне. Он также позволяет атомному агентству страны производить 500 килограммов низкообогащенного урана в месяц.

Что известно о ядерном соглашении

Соглашение 2015 года, между Ираном и другими странами, требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, который пригоден только для гражданских целей. В обмен на это с государства должны были снять международные санкции.



Когда президент Дональд Трамп вывел США из соглашения, Иран заявил, что больше не будет соблюдать договоренности. С того времени государство несколько раз нарушало установленные ограничения.