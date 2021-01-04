Згідно з угодою межа збагачення урану становить 3,67%. Про це повідомляє DPA.

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Офіційний представник іранського уряду Алі Рабіеї заявив, що збагачення почалося на підземному ядерному об'єкті Фордо на південь від Тегерана.

За словами Рабіеї, цей процес відповідає новому ядерному закону, нещодавно прийнятому парламентом Ірану.

Зауважимо, новий закон дозволяє щорічно виробляти 120 кілограмів при 20-відсотковому рівні. Він також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кілограмів низькозбагаченого урану на місяць.

Що відомо про ядерну угоду

Угода 2015 року, між Іраном та іншими країнами, вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, який придатний тільки для цивільних цілей. В обмін на це з держави мали зняти міжнародні санкції.



Коли президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не дотримуватися домовленостей. Від тоді держава кілька разів порушувала встановлені обмеження.