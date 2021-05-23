Відповідну заяву зробив спікер іранського парламенту Мохаммад Бакер Калібаф під час відкритого засідання у неділю, 23 травня.

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МАГАТЕ не має права отримувати доступ до записів камер та іншої інформації AEOI через закінчення терміну угоди,

– сказав він.

Згідно з угодою, доступ Міжнародного агентства з атомної енергії до камер ядерних установок Ірану завершився 22 травня.

Зверніть увагу! Іран відмовляється виконувати свої зобов'язання щодо ядерної угоди через санкції, які запровадили США.

Санкції США проти Ірану: коротко

У 2018 році 45-й президента США Дональд Трамп вивів свою країну з перемовин щодо ядерної програми Ірану та запровадив санкції проти ісламської країни.

У відповідь на це Іран перевищив ліміт збагаченого урану та порушив ядерну угоду. Її підписали Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція.

У 2021 році новообраний президент США Джо Байден заявив, що не зніматиме санкції проти Ірану, які ввів його попередник Дональд Трамп.