Відповідну заяву зробив спікер іранського парламенту Мохаммад Бакер Калібаф під час відкритого засідання у неділю, 23 травня.
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МАГАТЕ не має права отримувати доступ до записів камер та іншої інформації AEOI через закінчення терміну угоди,
– сказав він.
Згідно з угодою, доступ Міжнародного агентства з атомної енергії до камер ядерних установок Ірану завершився 22 травня.
Санкції США проти Ірану: коротко
- У 2018 році 45-й президента США Дональд Трамп вивів свою країну з перемовин щодо ядерної програми Ірану та запровадив санкції проти ісламської країни.
- У відповідь на це Іран перевищив ліміт збагаченого урану та порушив ядерну угоду. Її підписали Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція.
- У 2021 році новообраний президент США Джо Байден заявив, що не зніматиме санкції проти Ірану, які ввів його попередник Дональд Трамп.
Що відомо про СВПДУ 2015 році Іран та 6 міжнародних партнерів підписали Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми. Документ передбачає поступове зняття з Ірану санкцій, якщо Тегеран скорочуватиме ядерну програму.
У 2018 році США вийшли з плану мотивуючи це тим, що Іран своїх зобов'язань не виконує. Водночас Тегеран також відмовився виконувати положення плану. Наразі тривають перемовини щодо відновлення СВПД.