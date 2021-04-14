Иран начнет обогащать уран: в США называют это провокацией
Иран с 14 апреля приступит к обогащению урана до уровня 60%. В США уже отреагировали на такие действия иранских властей.
Источник:Белый дом
О своих намерениях Тегеран проинформировал МАГАТЭ. На такой шаг власти пошли якобы в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе
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Кстати, Иран планирует поставить еще 1 тысячу центрифуг на объекте в Натанзе.
Реакция США
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что планы Тегерана носят провокационный характер. Они также ставят под сомнение приверженность руководства страны к переговорам по урегулированию его ядерной программы.
Мы серьезно относимся к провокационному объявлению Ирана о намерении обогащать уран до 60%,
– заявила Псаки.
По ее словам, Р5+1 должна отвергнуть этот шаг Тегерана. В США считают конструктивными многосторонние переговоры с участием Ирана, состоявшиеся на прошлой неделе в Вене.
"Хотя они были сложными, и мы ожидаем долгого процесса, нас не предупреждали ни о каких изменениях с присутствием на встречах, которые должны возобновиться на текущей неделе", – добавила пресс-секретарь.
Она подчеркнула, что США стремятся преодолеть "ядерную проблему" Ирана с помощью "дипломатического диалога".
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