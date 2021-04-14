Иран с 14 апреля приступит к обогащению урана до уровня 60%. В США уже отреагировали на такие действия иранских властей.

О своих намерениях Тегеран проинформировал МАГАТЭ. На такой шаг власти пошли якобы в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе

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Кстати, Иран планирует поставить еще 1 тысячу центрифуг на объекте в Натанзе.

Реакция США

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что планы Тегерана носят провокационный характер. Они также ставят под сомнение приверженность руководства страны к переговорам по урегулированию его ядерной программы.

Мы серьезно относимся к провокационному объявлению Ирана о намерении обогащать уран до 60%,

– заявила Псаки.

По ее словам, Р5+1 должна отвергнуть этот шаг Тегерана. В США считают конструктивными многосторонние переговоры с участием Ирана, состоявшиеся на прошлой неделе в Вене.

"Хотя они были сложными, и мы ожидаем долгого процесса, нас не предупреждали ни о каких изменениях с присутствием на встречах, которые должны возобновиться на текущей неделе", – добавила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что США стремятся преодолеть "ядерную проблему" Ирана с помощью "дипломатического диалога".

Справка. В 2015 году Иран и 6 международных партнеров подписали совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе. Документ предусматривает постепенное снятие с Ирана санкций, если Тегеран будет сокращать ядерную программу.



В 2018 году США вышли из плана мотивируя это тем, что Иран своих обязательств не выполняет. В то же время Тегеран также отказался выполнять положения плана. Сейчас продолжаются переговоры о возобновлении СВПД.