Байден продлил санкции против Ирана, которые ввели еще в 1995 году
Президент США Джозеф Байден на год продлил санкции против Ирана. Их еще в 1995 году ввел тогдашний американский лидер Билл Клинтон.
Источник:Белый дом
Таким образом Джозеф Байден встал уже пятым президентом, который продлил действие ограничений - после Билла Клинтона, Джорджа Буша младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа.
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Среди причин продления санкций определено сразу несколько пунктов:
- разработка и распространение ракет и другого вооружения,
- поддержка террористических группировок,
- региональная агрессия,
- злонамеренные действия Корпуса стражей исламской революции.
Все эти факторы и дальше продолжают составлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США,
– говорится в президентском указе.
Санкции США против Ирана 1995:
- Введены Биллом Клинтоном ограничения стали уже четвертым пакетом американских санкций против Ирана. Тогда США даже договорились с Россией о торговом эмбарго на поставки военного вооружения в Иран.
- К слову, Клинтон тогда же позволил продавать Ирану через третьи страны американские товары невоенного вооружения. Но уже через год были наложены санкции на всех крупных инвесторов в иранскую нефтяную энергетику.
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