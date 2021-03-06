Президент США Джозеф Байден на год продлил санкции против Ирана. Их еще в 1995 году ввел тогдашний американский лидер Билл Клинтон.

Таким образом Джозеф Байден встал уже пятым президентом, который продлил действие ограничений - после Билла Клинтона, Джорджа Буша младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа. Интересно Впервые по приказу Байдена: США нанесли удар по проиранских боевиках Среди причин продления санкций определено сразу несколько пунктов: разработка и распространение ракет и другого вооружения,

поддержка террористических группировок,

региональная агрессия,

злонамеренные действия Корпуса стражей исламской революции. Все эти факторы и дальше продолжают составлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США,

– говорится в президентском указе. Санкции США против Ирана 1995: Введены Биллом Клинтоном ограничения стали уже четвертым пакетом американских санкций против Ирана. Тогда США даже договорились с Россией о торговом эмбарго на поставки военного вооружения в Иран.

К слову, Клинтон тогда же позволил продавать Ирану через третьи страны американские товары невоенного вооружения. Но уже через год были наложены санкции на всех крупных инвесторов в иранскую нефтяную энергетику.