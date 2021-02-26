США совершили авианалет на позиции проиранских боевиков в Сирии. Указ о нанесении удара отдал лично президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Источник в Пентагоне подтвердил, что авиаудар нанесли по цели, которую используют боевики "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аль-Шухада".

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Обе группировки пользуются поддержкой Ирана – одного из ключевых противников США в мире. Вследствие ударов американские войска уничтожили ряд объектов.

Авиаатака стала ответом США на обстрелы американских коалиционных сил. Параллельно с этим Штаты проводили дипломатические консультации с партнерами по коалиции.

Еще одним важным моментом является то, что указ о нападении впервые отдал новоизбранный президент США Джозеф Байден.

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