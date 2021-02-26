Впервые по приказу Байдена: США нанесли удар по проиранских боевиках
США совершили авианалет на позиции проиранских боевиков в Сирии. Указ о нанесении удара отдал лично президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Источник:"Голос Америки"
Источник в Пентагоне подтвердил, что авиаудар нанесли по цели, которую используют боевики "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аль-Шухада".
Интересно Иран заявил о готовности к переговорам по ядерной сделки, но ставит условие для США
Обе группировки пользуются поддержкой Ирана – одного из ключевых противников США в мире. Вследствие ударов американские войска уничтожили ряд объектов.
Авиаатака стала ответом США на обстрелы американских коалиционных сил. Параллельно с этим Штаты проводили дипломатические консультации с партнерами по коалиции.
Еще одним важным моментом является то, что указ о нападении впервые отдал новоизбранный президент США Джозеф Байден.
Почему это важно:
- Во время своего правления Дональд Трамп фактически выбросил Россию из поля зрения как противника США. Вместо этого он сконцентрировался на противостоянии против Китая и Ирана.
- Поэтому после прихода к власти Джозефа Байдена власти Ирана заявлялb о желании нормализовать межгосударственные отношения. В частности, стороны готовятся к ядерным переговорам.
- Впрочем, проирански боевики, похоже, имеют все это собственные взгляды. Доказательством этого и стали обстрелы сил коалиции в Ираке.
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