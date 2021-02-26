США здійснили авіаналіт на позиції проіранських бойовиків у Сирії. Указ про завдання удару віддав особисто президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Джерело видання в Пентагоні підтвердило, що авіаудару завдали по цілі, яку використовують бойовики "Катаіб Хезболла" й "Катаіб Саїд аль-Шухада".

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Обидва угруповання користуються підтримкою Ірану – одного з ключових противників США у світі. Внаслідок ударів американські війська знищили низку об'єктів.

Авіаатака стала відповіддю Сполучених Штатів на обстріли американських коаліційних сил. Паралельно з цим Штати проводили дипломатичні консультації з партнерами по коаліції.

Ще одним важливим моментом є те, що указ про напад вперше віддав новообраний президент США Джозеф Байден.

Чому це важливо: