В Ірані кажуть, що готові перейти до переговорів щодо ядерної угоди за умови скасування санкцій США. Ісламська країна хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.

Іран та США розходяться у думках з приводу того, хто повинен зробити перший крок до повномасштабного відродження СВПД. Про це заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

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Боротьба між Іраном на США триває

Тегеран наполягає на тому, що Вашингтон повинен спочатку скасувати санкції, відновлені Трампом. Зі свого боку у Білому домі наполягають на тому, щоб ісламська країна спершу повернулася до дотримання угоди у повному обсязі.

Варто зазначити, що після відновлення американських санкцій Іран став поступово згортати виконання своїх зобов'язань із СВПД.

Іран вивчає пропозицію Євросоюзу

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що вони вивчають пропозицію ЄС про неофіційну зустріч нинішніх учасників ядерної угоди і США, але поки не відповіли на неї.

Ми вивчаємо пропозицію Жозепа Борреля про неформальну зустріч у форматі "чотири плюс один" (підписанти Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) – Велика Британія, Франція, Росія, Китай і Німеччина) з США та Іраном. Консультуємося з нашими партнерами і відповімо на цю пропозицію у майбутньому,

– сказав заступник глави МЗС.

Він також зазначив, що Іран не бачить необхідності зустрічатися для повернення США до ядерної угоди. За його словами, для цього Штатам достатньо скасувати санкції.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден заявив, що не зніматиме санкції проти Ірану, які ввів його попередник Дональд Трамп.

Що відомо про СВПД: коротко