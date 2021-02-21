В Иране говорят, что готовы перейти к переговорам о ядерном соглашении при условии отмены санкций США. Исламская страна хочет, чтобы все стороны начали выполнять свои обязательства.

Иран и США расходятся во мнениях по поводу того, кто должен сделать первый шаг к полномасштабному возрождению СВПД. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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Борьба между Ираном на США продолжается

Тегеран настаивает на том, что Вашингтон должен сначала отменить санкции, возобновленные Трампом. Со своей стороны в Белом доме настаивают на том, чтобы исламская страна сначала вернулась к соблюдению соглашения в полном объеме.

Стоит отметить, что после возобновления американских санкций Иран стал постепенно сворачивать выполнение своих обязательств по СВПД.

Иран изучает предложение Евросоюза

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что они изучают предложение ЕС о неофициальной встрече нынешних участников ядерного соглашения и США, но пока не ответили на нее.

Мы изучаем предложение Жозепа Борреля о неформальной встрече в формате "четыре плюс один" (подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) с США и Ираном. Консультируемся с нашими партнерами и ответим на это предложение в будущем,

– сказал заместитель главы МИД.

Он также отметил, что Иран не видит необходимости встречаться для возвращения США в ядерное соглашение. По его словам, для этого Штатам достаточно отменить санкции.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать санкции против Ирана, которые ввел его предшественник Дональд Трамп.

Что известно о СВПД: кратко