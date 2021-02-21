Иран заявил о готовности к переговорам о ядерном соглашении, но имеет условие для США
В Иране говорят, что готовы перейти к переговорам о ядерном соглашении при условии отмены санкций США. Исламская страна хочет, чтобы все стороны начали выполнять свои обязательства.
Источник:Голос Америки
Иран и США расходятся во мнениях по поводу того, кто должен сделать первый шаг к полномасштабному возрождению СВПД. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
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Борьба между Ираном на США продолжается
Тегеран настаивает на том, что Вашингтон должен сначала отменить санкции, возобновленные Трампом. Со своей стороны в Белом доме настаивают на том, чтобы исламская страна сначала вернулась к соблюдению соглашения в полном объеме.
Стоит отметить, что после возобновления американских санкций Иран стал постепенно сворачивать выполнение своих обязательств по СВПД.
Иран изучает предложение Евросоюза
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что они изучают предложение ЕС о неофициальной встрече нынешних участников ядерного соглашения и США, но пока не ответили на нее.
Мы изучаем предложение Жозепа Борреля о неформальной встрече в формате "четыре плюс один" (подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) с США и Ираном. Консультируемся с нашими партнерами и ответим на это предложение в будущем,
– сказал заместитель главы МИД.
Он также отметил, что Иран не видит необходимости встречаться для возвращения США в ядерное соглашение. По его словам, для этого Штатам достаточно отменить санкции.
Что известно о СВПД: кратко
- В 2015 году Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали Совместный всеобъемлющий план действий, в котором шла речь об отмене санкций в отношении Ирана.
- Со своей стороны Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.
- В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана.
- А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники соглашения не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.
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