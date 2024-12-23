Место служит базой для российской фронтовой авиации, выполняющей задачи по поддержке пехоты, которая дислоцируется на Востоке и Юге Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Камеры зафиксировали прилет на аэродроме "Миллерово"

Минобороны России традиционно уверяет в успешной работе ПВО над Ростовской областью: якобы с 20:40 до 21:20 по московскому времени было сбито 8, а по некоторым данным, 9 украинских дронов.

"С девяти вечера силы и средства ПВО отбивают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отбивать атаку", – писал временный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слесарь.

В Ростовской области раздаются взрывы: смотрите видео

Несмотря на все "сбитые" дроны, вероятно, есть прилеты по аэродрому "Миллерово". Опубликованные кадры говорят об этом. На них видно, как россияне пытаются сбить что-то вблизи аэродрома, раздаются взрывы и выстрелы.

"Дискотека на аэродроме "Миллерово", – прокомментировали это действо в ЦПД.

Вероятный прилет по аэродрому "Миллерово": смотрите видео

Местные также сообщают, что на одной из улиц возник пожар в результате падения обломков. А еще утверждают, что повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума, студентов которого уже принялись эвакуировать из общежития.