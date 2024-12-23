Воно слугує базою для російської фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки піхоти, яка дислокується на Сході та Півдні України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу ЦПД Андрія Коваленка.

Дивіться також У Росії знищено склад з деталями для "Шахедів": де на карті економічна зона "Алабуга"

Камери зафіксували приліт на аеродромі "Міллерово"

Міноборони Росії традиційно запевняє в успішній роботі "певео" над Ростовською областю: нібито з 20:40 до 21:20 за московським часом було збито 8, а за деякими даними, 9 українських дронів.

"З дев'ятої вечора сили та засоби ППО відбивають у Ростовській області повітряну атаку ворога. На цей час у районі Міллерово вже збили 8 БпЛА. За оперативними даними, постраждалих немає, інформація щодо наслідків на землі уточнюється. Системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують відбивати атаку", – писав тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

У Ростовській області лунають вибухи: дивіться відео

Попри усі "збиті" дрони, ймовірно, є прильоти по аеродрому біля Міллерово. Опубліковані кадри свідчать про це. На них видно, як росіяни намагаються збити щось поблизу летовища, лунають вибухи та постріли.

"Дискотека на аеродромі "Міллерово"", – прокоментували це дійство у ЦПД.

Ймовірний приліт по аеродрому біля Міллерово: дивіться відео

Місцеві також повідомляють, що на одній із вулиць виникла пожежа унаслідок падіння уламків. А ще стверджують, що пошкоджено будівлю Міллерівського козачого кадетського професійного технікуму, студентів якого уже взялися евакуйовувати з гуртожитку.