Президент США Джозеф Байден на рік продовжив санкції проти Ірану. Їх ще в 1995 році ввів тогочасний американський лідер Білл Клінтон.

Таким чином Джозеф Байден встав вже п'ятим президентом, який продовжив дію обмежень – після Білла Клінтона, Джорджа Буша молодшого, Барака Обами й Дональда Трампа. Цікаво Вперше за наказом Байдена: США завдали удару по проіранських бойовиках Серед причин продовження санкцій визначено одразу декілька пунктів: розробка й розповсюдження ракет та іншого озброєння,

підтримка терористичних угруповань,

регіональна агресія,

зловмисні дії Корпусу вартових ісламської революції. Усі ці фактори й надалі продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці й економіці США,

– мовиться в президентському указі. Санкції США проти Ірану 1995 року: Запроваджені Біллом Клінтоном обмеження стали вже четвертим пакетом американських санкцій проти Ірану. Тоді США навіть домовилися з Росією про торгове ембарго на постачання військового озброєння в Іран.

До слова, Клінтон тоді ж дозволив продавати Ірану через треті країни американські товари невійськового озброєння. Та вже через рік були накладені санкції на всіх великих інвесторів в іранську нафтову енергетику.