Іран неухильно розвивав свою ядерну програму відтоді, як США вийшли з атомної угоди. Таку заяву дав міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц в інтерв'ю.

Раніше Іран забрав з Афганістану американську військову техніку, – ЗМІ

Ядерна зброя в Ірану може з'явитися зовсім скоро

Міністр оборони Ізраїлю вважає, що дипломатичні зусилля не завадять ядерному прогресу Ірану. Іран має побоюватися, що США та їхні партнери налаштовані серйозно, заявив Ганц. На його думку, необхідно діяти за допомогою санкцій та політичного тиску з боку США, Росії, Китаю і Європи.

Також Ганц попередив, що в регіоні може початися "гонка" ядерних озброєнь. Мовляв, інші країни закуплять зброю в Пакистані чи деінде і почнуться жорсткі протистояння.

Нагадаємо! У січні Міжнародне агентство з атомної енергетики попередило, що Тегеран має намір відновити збагачення урану до 20% на об'єкті Фордо, що є порушенням умов ядерної угоди. Згодом, всупереч домовленостям, Іран приступив до збагачення урану до рівня 60%.

Розробка ядерної зброї Іраном і санкції