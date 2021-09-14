Зазначили, що Іран ще ніколи не був настільки близький до створення ядерної зброї. Проте набагато більше часу країна витратить, щоб розробити технологію та доставити боєголовку до мети.

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Це може змусити США відновити ядерну угоду

Іранські вчені працюють над цим завданням понад 20 років. ЗМІ пишуть, що такий розвиток подій змусить США та союзників форсувати зусилля щодо відновлення ядерної угоди з Іраном від 2015 року. Нагадаємо, що Штати вийшли з неї у 2018 році.

Влада Ірану переконує, нібито ядерна програма країни має виключно мирний характер.

Зверніть увагу! Ядерну угоду між Іраном та провідними країнами світу уклали влітку 2015 року. Вона передбачала дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики. Натомість Тегеран запевняв, що не буде не розробляти ядерну зброю.

Що цьому передувало