Такое мнение 24 каналу озвучил израильский военный эксперт Давид Гендельман. Ранее сообщалось о том, что Израиль сделал заявление о поставках оружия Украине.

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Неправильная интерпретация

Гендельман рассказал, что сообщения о поставках Украине баллистических ракет основаны на неправильной интерпретации слов главы штаба национальной безопасности на конференции в Бахрейне. Он сказал, что если Иран не остановить, то следующим шагом будет применение иранских баллистических ракет в Украине. Параллельно с этим израильский посол в Москве выразил ноту протеста России по использованию ею иранских беспилотников.

Слова главы штаба национальной безопасности интерпретировали неправильно, решив, что он говорит о поставках Украине баллистических ракет Израилем. Он этого не говорил. Поэтому говорить не о чем, это неправильная интерпретация того, что не было сказано,

– отметил израильский военный эксперт.

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Он продолжил, что Иран мог передать детали России, чтобы она могла самостоятельно собирать дроны на своей территории, чтобы Иран мог говорить, что беспилотников Москве он не поставляет. Иранцы будут делать изумленный вид лица, не понимая, как россияне получили комплекты. Однако с самого начала поставки дронов России говорилось о том, что на определенном этапе там может быть развернуто производство.

"Ничего удивительного здесь нет. Иранцы могут передать как узлы, так и технологические схемы. Возможно, на первом этапе будут специалисты, которые будут проводить инструктажи, но именно перенос производства в Россию не удивителен. Это вполне реальное развитие событий", – отметил Гендельман.

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