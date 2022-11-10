Это произошло недалеко от Абу-Камала. Колонну атаковали, когда та пересекла границу Ирака.
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Журналисты утверждают, что уничтожены несколько автомобилей, погибли по меньшей мере 10 человек.
В машинах перевозили иранское оружие
По информации издания, город Абу-Камала часто используют боевики, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции.
Иракские официальные лица заявили, что колонна танкеров перевозила легальную партию топлива, которую Иран отправил в Ливан. Однако, как утверждают другие источники, некоторые машины транспортировали ракеты и боеприпасы.
Израильские военные ситуацию не комментируют.
Иран должен передать России ракеты
Украинская разведка отмечает, что Россия и Иран уже достигли договоренностей по поставке баллистических ракет. Тегеран планирует поставлять их самолетами во временно оккупированный Крым и через Каспийское море в Россию. Предполагается, что Россия сможет удвоить атаки по Украине после того, как Иран предоставит ей свои ракеты.
Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может использовать иранские ракеты уже в ноябре.
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