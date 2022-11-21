Если Израиль согласится поставлять Украине вооружение, это будет для нас очень хорошей новостью. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По теме Поставим Украине высокотехнологичные ракеты: Израиль предупредил Россию о контактах с Ираном

Реакция ВСУ на возможные поставки оружия из Израиля

Если страны НАТО получат уже от Израиля "зеленый свет" на поставку Украине той продукции, которая нам нужна для противодействия, то это будет для нас очень хорошей новостью,

– подчеркнул Игнат.

Спикер командования Воздушных Сил отметил, что Израиль имеет широкий спектр продукции и является лидером на рынке оружия и технологического вооружения.

Заметим, что, по мнению Игната, Россия пока не получила ракет. "Не все так просто в самом Иране, не все так просто вообще на Ближнем Востоке", – отметил представитель командования Воздушных Сил.

Читайте также Израиль готов предоставить системы раннего предупреждения о ракетных атаках, но этого мало, – ОП

Израиль может поставлять Украине ракеты: что известно

Израиль пока отказывается поставлять Украине системы противовоздушной обороны. Однако решения могут быть изменены. В частности, если Иран будет поставлять России баллистические ракеты. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на форуме в Бахрейне.

Чиновник не указал, идет ли речь о ракетах израильского производства. Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.

Также в СМИ сообщили, что представитель израильского МИД в разговорах с заместителем министра иностранных дел России выразил протест касательно использования оккупантами в Украине иранских дронов.

Обратите внимание! Украина официально попросила Израиль безотлагательно предоставить системы ПВО. Об этом 18 октября сообщил министр иностранных дел Алексей Кулеба.

Заметим, что 9 ноября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль не может поставлять нашему государству ПВО, поскольку вроде бы не имеет достаточных мощностей для дополнительного производства.

К теме – Израиль может передать Украине ракеты: смотрите видео