Боєприпаси GLSDB – це експериментальна розробка. Вона була продемонстрована у 2017 році, і досі перебуває на стадії несерійного виробництва. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Що відомо про снаряди GLSDB

Він пояснив, що ця розробка справді є вкрай цікавою, адже мова йде про поєднання вже двох готових компонентів. Простими словами, береться звичайний некерований реактивний снаряд для системи HIMARS чи M270, тобто не звичний GMLRS, який б'є на 80 кілометрів, а абсолютно некерована ракета M226, яка має дальність до 40 кілометрів – реактивний снаряд на кшталт тих, які використовують українці від систем "Ураган".

До цієї ракети приєднується мініатюрна високоточна бомба, яка може планувати. Ракета підіймає цю бомбу на висоту кількох десятків кілометрів, після чого ця бомба починає планувати до цілі і йде за супутниковою навігацією. Так, вона може знищувати цілі на доволі значних дальностях саме унаслідок того, що планує з величезної висоти і має велику швидкість.

Чому Boeing сам запропонував GLSDB для України

За словами Каткова, навіть після прийняття рішення щодо запуску виробництва цього нового виду озброєнь, має минути певний час так званого випуску малої інтенсивності, після чого вже буде розгортатися повноцінне серійне виробництво. Звісно, робити це без замовлення сама компанія-розробник не може.

Водночас треба розуміти, що зброя для України не береться з повітря, а замовляється, наприклад, Міноборони США за гроші американського бюджету. Відтак, зрозуміло, що компанія Boeing пропонує передавати Україні GLSDB, щоб отримати за це гроші, а не просто за "спасибі".

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