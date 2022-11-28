Боеприпасы GLSDB – это экспериментальная технология. Она была продемонстрирована в 2017 году, и до сих пор находится на стадии несерийного производства. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.
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Что известно о снарядах GLSDB
Он объяснил, что эта разработка действительно крайне интересная, ведь речь идет о сочетании уже двух готовых компонентов. Простыми словами, берется обычный неуправляемый реактивный снаряд для системы HIMARS или M270, то есть не привычный GMLRS, бьющий на 80 километров, а абсолютно неуправляемая ракета M226, имеющая дальность до 40 километров – реактивный снаряд типа тех, которые используют украинцы от систем "Ураган".
К этой ракете подключается миниатюрная высокоточная бомба, которая может планировать. Ракета поднимает эту бомбу на высоту нескольких десятков километров, после чего эта бомба начинает планировать до цели и следует по спутниковой навигации. Так, она может уничтожать цели на довольно значительных дальностях именно из-за того, что планирует с огромной высоты и имеет большую скорость.
Почему Boeing сам предложил GLSDB для Украины
По словам Каткова, даже после принятия решения о запуске производства этого нового вида вооружений должно пройти определенное время так называемого выпуска малой интенсивности, после чего уже будет разворачиваться полноценное серийное производство. Конечно, делать это без заказа сама компания-разработчик не может.
В то же время следует понимать, что оружие для Украины не берется с воздуха, а заказывается, например, Минобороны США за деньги американского бюджета. Понятно, что компания Boeing предлагает передавать Украине GLSDB, чтобы получить за это деньги, а не просто за "спасибо".
Олег Катков рассказал о боеприпасах от Boeing, которые может получить Украина: смотрите видео
Военная помощь Украине: последние новости
- Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине еще больше систем IRIS-T. Речь идет о еще 3 зенитно-ракетных комплексах, которые уже в ближайшее время должны получить ВСУ.
- Тем временем Германия уже передала нам 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh, а также готовит к отправке боеприпасы для РСЗО MARS II, 3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh, 24 MG3 для бронированных эвакуационных машин и прочее.
- Очередная помощь поступила и от Великобритании, которая передала Украине высокотехнологичные ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2.