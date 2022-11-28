Боеприпасы GLSDB – это экспериментальная технология. Она была продемонстрирована в 2017 году, и до сих пор находится на стадии несерийного производства. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Обратите внимание В НАТО началось "отфутболивание" систем ПВО Patriot: дойдут ли они до Украины

Что известно о снарядах GLSDB

Он объяснил, что эта разработка действительно крайне интересная, ведь речь идет о сочетании уже двух готовых компонентов. Простыми словами, берется обычный неуправляемый реактивный снаряд для системы HIMARS или M270, то есть не привычный GMLRS, бьющий на 80 километров, а абсолютно неуправляемая ракета M226, имеющая дальность до 40 километров – реактивный снаряд типа тех, которые используют украинцы от систем "Ураган".

К этой ракете подключается миниатюрная высокоточная бомба, которая может планировать. Ракета поднимает эту бомбу на высоту нескольких десятков километров, после чего эта бомба начинает планировать до цели и следует по спутниковой навигации. Так, она может уничтожать цели на довольно значительных дальностях именно из-за того, что планирует с огромной высоты и имеет большую скорость.

Почему Boeing сам предложил GLSDB для Украины

По словам Каткова, даже после принятия решения о запуске производства этого нового вида вооружений должно пройти определенное время так называемого выпуска малой интенсивности, после чего уже будет разворачиваться полноценное серийное производство. Конечно, делать это без заказа сама компания-разработчик не может.

В то же время следует понимать, что оружие для Украины не берется с воздуха, а заказывается, например, Минобороны США за деньги американского бюджета. Понятно, что компания Boeing предлагает передавать Украине GLSDB, чтобы получить за это деньги, а не просто за "спасибо".

Олег Катков рассказал о боеприпасах от Boeing, которые может получить Украина: смотрите видео

Военная помощь Украине: последние новости