Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Ранее сообщалось о том, что в Офисе Президента отреагировали на предложение передачи ПВО Patriot.

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Системы ПВО НАТО

Киричевский отметил, что есть заблуждение, будто бы системы ПВО НАТО способны сбить все, что летит. Это не так, да и систем ПВО у НАТО практически нет. Это вооружение, принадлежащее странам-членам НАТО.

ПВО НАТО – это просто сборная солянка всего того, чем располагает НАТО. На балансе НАТО находятся несколько самолетов, а также центр управления объединенной системы ПВО. Это единственная система ПВО, которая находится в распоряжении НАТО, как блока,

– заметил военный эксперт Defence Express.

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Дорогостоящая ПВО Patriot

Он продолжил, что на самом деле система ПВО Patriot дорогостоящая в обслуживании. Кроме того, там непростое программное обеспечение, которое нужно настраивать. Поэтому для Украины даже лучше будет получить больше более дешевых средств ПВО, их эффективность будет выше.

"Судя по стоимости зенитных ракет к этим системам, она превратилась в белого слона. В плане сдерживания да, а вот в плане затрат – нет", – подчеркнул Киричевский.

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