Про військову допомогу Україні 29 листопада оголосив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Він повідомив, що Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1

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Україна отримала 30 одиниць БМП-1

Ярослав Надь зазначив, що Україна отримала допомогу на підставі угоди з Німеччиною. Він висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.

Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 було передано Україні на підставі угоди з Німеччиною. Спасибі Крістіне Ламбрехт за відмінну співпрацю,

– написав Надь.

Словаччина та Німеччина уклали угоду ще влітку

Очікувалося, що Словаччина надасть Україні радянські танки Т-72. Та Словаччина й Німеччина підписали угоду, відповідно до якої словацька армія отримає 15 німецьких танків Leopard 2A4.

Було вирішено, що Словаччина після отримання танків від Німеччини надасть Україні 30 бойових машин піхоти.

Словаччина у день народження кремлівського диктатора Владіміра Путіна вирішила передати Україні подарунок. На честь цього "свята" наші ЗСУ отримали ще 2 самохідні гаубиці Zuzana.

Від початку повномасштабного вторгнення Словаччина передала Україні вже сім гаубиць Zuzana 2 Howitzer.

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