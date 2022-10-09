Радісну новину повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Важливо Країни, які добре пам‘ятають отруйні пазурі ru-імперії, – Подоляк про підтримку України в НАТО

Глава Міноборони Словаччини заявив, що гаубиці вже перебувають в Україні.

Ми зараз доставили ще один подарунок агресору Путіну, щоб відзначити його день народження. Чергові дві нові гаубиці Zuzana 2 уже доставлено в Україну,

– написав Надь.



Словаччина передала надпотужні гаубиці Україні / Фото Ярослава Надя

Словаччина вироблятиме гаубиці для України

Раніше західні країни заявили, що оплатять для України майже два десятки гаубиць Zuzana. Цю техніку вироблятиме Словаччина. За даними словацького міністра оборони, замовлення охоплюватиме 16 гаубиць, які ще планують виготовити. Їхня ціна – 92 мільйони євро.

Це комерційне замовлення, яке для України профінансують країни Заходу, зокрема:

Данія,

Норвегія,

Німеччина.

Як словацька САУ Zuzana 2 вже трощить окупантів на фронті

Zuzana 2 – це словацька самохідна артилерійська установка, що є однією з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі. Вона може діставати до ворога на відстані до 40 кілометрів.

Водночас Zuzana робить 6 пострілів на хвилину, а її колісна база дозволяє швидко переміщатися з однієї позиції на іншу. Ця сучасна та практично автономна зброя створена, щоб перемагати.

Zuzana 2 має безліч переваг. Серед них:

автоматичне перезаряджання, яке підвищує темп стрільби,

бортовий комп'ютер, який дозволяє не лише швидко наводитися на ціль, а й працювати з цифровими картами, обмінюватися даними з іншими САУ такого ж типу і самостійно обчислювати погодні умови. Усе це відбувається за лічені секунди.