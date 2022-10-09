Радостную новость сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

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Глава Минобороны Словакии заявил, что гаубицы уже находятся в Украине.

Мы сейчас доставили еще один подарок агрессору Путину, чтобы отметить его день рождения. Очередные две новые гаубицы Zuzana 2 уже доставлены в Украину,
– написал Надь.


Словакия передала сверхмощные гаубицы Украине / Фото Ярослава Надя

Словакия будет производить гаубицы для Украины

Ранее западные страны заявили, что оплатят для Украины около двух десятков гаубиц Zuzana. Эту технику будут производить в Словакии. По данным словацкого министра обороны, заказ будет охватывать 16 гаубиц, которые еще планируют изготовить. Их цена – 92 миллиона евро.

Это коммерческий заказ, который для Украины профинансируют страны Запада, в частности:

  • Дания,
  • Норвегия,
  • Германия.

Как словацкая САУ Zuzana 2 уже крушит оккупантов на фронте

Zuzana 2 – это словацкая самоходная артиллерийская установка, являющаяся одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в мире. Она может доставать до врага на расстоянии до 40 км.

В то же время Zuzana производит 6 выстрелов в минуту, а ее колесная база позволяет быстро перемещаться с одной позиции на другую. Это современное и практически автономное оружие создано, чтобы побеждать.

Zuzana 2 имеет множество преимуществ. Среди них:

  • автоматическая перезарядка, повышающая темп стрельбы,
  • бортовой компьютер, позволяющий не только быстро наводить цель, но и работать с цифровыми картами, обмениваться данными с другими САУ такого же типа и самостоятельно вычислять погодные условия. Все это происходит в считанные секунды.

Башня Zuzana 2 вращается на 360 градусов, что является большим преимуществом. В отличие от прицепных гаубиц, в частности, американских М777, словацкую систему не нужно переставлять или перевозить с места на место. С одной точки может обстреливаться все вокруг на расстоянии до 40 километров.

Что нужно знать о САУ Zuzana 2: смотрите видео