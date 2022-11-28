Об этом на пресс-конференции 28 ноября сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем.

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"Последний наш пакет помощи – самый большой за всю историю. Он дает военную и гуманитарную помощь на зиму. Это системы ПВО. И это не последний вклад. Мы также поддерживаем Grain from Ukraine", – сказал глава МИД Швеции.

Приоритет председательства

Бильстрем заверил, что Швеция и дальше будет поддерживать Украину. В частности, на уровне ЕС.

Я хочу заверить, что российская агрессия для Украины и отпор ей – это самый высокий приоритет председательства Швеции в Евросоюзе, который начнется в январе, – заявил министр.

Другой уровень отношений

Глава МИД Швеции отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что запасы оружия у Альянса иссякают. Министр отметил, что его страна пока не находится в НАТО.

"Я не просто привез свитер и носки для Дмитрия (Кулебы – 24 канал). Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи. Это наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, зимнее оборудование, униформа. И это на 100 миллионов больше, чем все предыдущие пакеты вместе взятые", – рассказал Бильстрем.

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Он назвал помощь прорывом и совсем другим уровнем отношений. Бильстрем подчеркнул, что Украине также важна финансовая поддержка, которая позволит найти больше нужных вещей на международном рынке.

"Хотя мы не члены НАТО, но так оказываем свою поддержку", – добавил министр.

Что подразумевает пакет помощи от Швеции

Помощь будет составлять 3 миллиарда крон или 287 миллионов долларов. По информации министра обороны Швеции Пола Йонсона, новый пакет будет содержать систему противовоздушной обороны и боеприпасы из запасов вооруженных сил. Кроме того, там будут средства, которые позволят экипировать к зиме 10 тысяч украинских военных.

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