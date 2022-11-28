В Швеции считают, что Россия должна потерпеть поражение, чтобы эта война наконец-то закончилась. Об этом, в частности, рассказал в интервью изданию "Savaite" министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, недавно пришедший к власти.

Интересно Шольц пообещал Украине еще больше IRIS-T: сколько ЗРК получат ВСУ

Помощь Украине – путь к миру и стабильности в будущем

По мнению министра, обеспечить мирное и стабильное будущее в Европе возможно только при поражении России в войне.

Мы готовы делать больше и больше, потому что, наконец, мы помогаем Украине, а Украина помогает нам всем победить Россию. Только победив ее в войне, мы обеспечим мир и стабильность в будущем. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. И во всем этом последнее слово должно сказать правительство Украины. Но в конце концов единственное, что разрешит этот конфликт – это военное поражение России,

– сказал он.

Поражение Украины в войне было бы сигналом для всех авторитарных стран, что достигать собственных политических целей можно и устаревшим, неприемлемым способом – путем войны. И это должны понимать все на мировой арене.

"Это было бы совершенно неприемлемо", – подчеркнул министр.

Швеция будет помогать и дальше

Также в интервью изданию LRT он отметил, что последний пакет военной помощи для Украины будет дороже всех предыдущих вместе взятых. Министр рассказал, что Швеция не планирует останавливать эту помощь, ведь защитники Украины за всех останавливают агрессию России. Так, в этом пакете предусматривают:

зимнюю технику, которая позволит экипировать к зиме 10 тысяч украинских военных,

материалы для ПВО,

оружие, которое может быть использовано для противодействия российской военной силе.

Министр подчеркнул, что хоть Швеция любит мир, но умеет распознавать войны, в которых необходимо победить.

Военная помощь Украине

Недавно правительство Литвы пообещало масштабную поддержку Украине на сумму 2 миллиона евро. В очередном пакете помощи будет теплая одежда для военных и беспилотники. Также в Литве подготовили новый пакет помощи энергосектору Украины.

Беспилотники передал и Люксембург. Речь идет о Primoco One 150, общий диапазон которых достигает до 2 тысяч километров, а время полета составляет до 15 часов.

Подводные же дроны Украине отправит Бельгия. Также в пакете помощи будут две мобильные лаборатории и генераторы.

Великобритания же отправила в Украину ракеты Brimstone 1 и более современные Brimstone 2, которые оборудованы системой лазерного самонаведения.

Следует отметить, что кроме публичной военной и гуманитарной помощи некоторые страны помогают Украине тайно. Так, Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны оказывают военную помощь, однако не говорят об этом и даже отрицают эти факты.

По теме – Украина получит мощную помощь от Запада: смотрите видео