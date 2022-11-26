Об этом стало известно во время встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Киеве.

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Бельгия готова предоставить необходимые электрогенераторы и другое оборудование, которое сейчас жизненно необходимо для нашего общества, для Украины в целом,

– сообщил Владимир Зеленский.

Сначала президент поблагодарил Бельгию за оказанную военную помощь и обратился с просьбой о ее расширении.

В свою очередь Александр Де Кроо поблагодарил украинцев от имени народа Бельгии за лидерство в очень сложные времена войны и пообещал дальнейшую поддержку и помощь.

Вы демонстрируете всему миру, за что следует драться – за демократию, за открытое общество, где люди относятся с уважением друг к другу, осуждают бессмысленное насилие. Мы поставляем генераторы, оказываем помощь вашим школам, больницам, и надеемся, что это придаст вам устойчивость в эти сложные времена,

– сказал де Кроо.

Что известно о беспилотниках и биолабораториях

Еще вчера Совет министров Бельгии принял предоставление Украине нового пакета помощи, куда войдут беспилотники и биолаборатории.

Эти беспилотники позволяют обнаруживать все подводные угрозы: и мины, и шпионское оборудование. Это новые высокие технологии, которые окажут им большую помощь.

Что касается мобильных лабораторий, то их можно "развернуть вблизи химического, бактериологического, радиологического или ядерного инцидента". Также эти лаборатории могут быть развернуты в районах стихийных бедствий, где разрушены больницы и роддома.

Кратко о визите премьер-министра Бельгии

26 ноября в Украину прибыл премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В ходе встречи Украина и Бельгия подписали совместную декларацию о поддержке Брюсселем движения нашей страны к членству в Евросоюзе и НАТО.

Кроме того, стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия, оборонную поддержку, а также ужесточение санкций против России за террор и дестабилизацию глобальных отношений.

Брифинг Зеленского и премьера Бельгии Де Кроо: видео