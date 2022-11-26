Про це стало відомо під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо у Києві.

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Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для нашого суспільства, для України загалом,

– повідомив Володимир Зеленський.

Спершу президент висловив подяку Бельгії за надану військову допомогу та звернувся з проханням про її розширення.

Своєю чергою Александр Де Кроо подякував українцям від імені народу Бельгії за лідерство в дуже складні часи війни та пообіцяв подальшу підтримку та допомогу.

Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися – за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля. Ми постачаємо генератори, надаємо допомогу вашим школам, лікарням, і сподіваємося, що це додасть вам стійкості в ці складні часи,

– сказав де Кроо.

Що відомо про безпілотники та біолабораторії

Ще вчора Рада міністрів Бельгії ухвалила надання Україні нового пакету допомогу, куди увійдуть безпілотники та біолабораторії.

Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу.

Щодо мобільних лабораторій, їх можна "розгорнути поблизу хімічного, бактеріологічного, радіологічного або ядерного інциденту". Також ці лабораторії можуть бути розгорнуті в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки.

Коротко про візит прем'єр-міністра Бельгії

26 листопада до України прибув прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під час зустрічі Україна та Бельгія підписали спільну декларацію про підтримку Брюсселем руху нашої країни до членства в Євросоюзі та НАТО.

Крім того, сторони обговорили широке коло питань міждержавної взаємодії, оборонну підтримку, а також посилення санкцій проти Росії за терор і дестабілізацію глобальних відносин.

Брифінг Зеленського та прем'єра Бельгії Де Кроо: відео