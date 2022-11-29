Соединенные Штаты пока не считают полезным официальное признание России государством-спонсором терроризма, однако выступают за дальнейшие санкции и экспортные ограничения. Об этом сообщила посол США в НАТО Джулиан Смит.

Читайте также Важный толчок от ПА НАТО: что дает признание России спонсором терроризма

Почему США еще не признали Россию спонсором терроризма

Ощущение в Вашингтоне заключается в том, что это сейчас не нужно, и на самом деле может быть контрпродуктивно в том плане, что это может нанести ущерб нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине, или вывозить определенное количество зерна из Украины,

– объяснила позицию США Джулиан Смит.

Также посол отметила, что США сосредоточены на том, чтобы вместе с союзниками работать над санкциями и увеличивать давление на Путина и его правительство. А также давить на экономику и фактически запрещать российской армии продвигаться и создавать новые возможности в этой войне.

"Поэтому сосредотачиваемся на сочетании санкций, экспортных ограничений и прочего", – подытожила Смит.

Кстати, Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма

Россию признали государством-спонсором терроризма: последние новости

21 ноября парламентская ассамблея НАТО единогласно одобрила резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Ее принятие инициировало наше государство.

Глава постоянной делегации в ПА НАТО рассказал, что государства-члены также поддержали создание специального трибунала для наказания российских военных преступников.

Егор Чернев также подчеркнул, что в документе закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В частности, предусмотрено увеличение военной помощи, разработка конкретных шагов по вступлению нашего государства в НАТО и создание механизма взыскания с России репараций. Резолюция будет направлена парламентам стран-членов Альянса.

Европарламент одобрил резолюцию 23 ноября. Президент Украины сразу же отреагировал на это решение. Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия использует средства терроризма. Государство-агрессора необходимо изолировать на всех уровнях, привлечь к ответственности и положить конец его многолетней политике терроризма в Украине и мире.

Вас может заинтересовать – Что изменится после признания России государством-террористом: смотрите видео