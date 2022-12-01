Соответствующую информацию вечером 30 ноября сообщили в Минобороны США. По их данным, контракт должен помочь Украине.

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Что известно о новом контракте Пентагона

В среду (30 ноября – 24 канал) Минобороны США заключили с компанией Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на поставку шести национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS) для Украины,

– сообщил Пентагон.

Там также отметили, что работу будут выполнять в штате Массачусетс. Ориентировочная дата завершения – 28 ноября 2025 года.

Предварительно известно, что Украина получила первую партию с двух систем противовоздушной обороны NASAMS в ноябре. Остальные будут предоставлять, как только изготовят.

Обратите внимание! NASAMS является норвежским зенитным ракетным комплексом средней дальности. В комплексе впервые использовали всепогодную ракету класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Именно эти установки защищают небо над Белым домом в США. Подробнее о них читайте по ссылке.

Следует заметить, что 26 ноября компания Raytheon Technologies сообщила, что получила контракт на сумму 182 миллиона долларов США на изготовление зенитно-ракетной системы NASAMS. Как оказалось, сумма контракта действительно больше.

Что известно о предоставлении Украине NASAMS

Первые зенитные ракетные комплексы NASAMS прибыли в Украину еще 7 ноября.

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат уже 14 ноября заявил, что противовоздушная оборона уже защищает украинское небо.

Уже 22 ноября Юрий Игнат заявил, что системы ПВО NASAMS идеально сбивают крылатые ракеты, однако есть одна проблема. Она заключается в том, что этим системам в Украине мало.

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