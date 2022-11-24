Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он предполагает, что речь идет о легендарном оружии, которое "разрезает" боеприпасы в воздухе.

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Что самое важное в новом пакете помощи от США

Катков отметил, что очень важно то, что в новый пакет помощи от Соединенных Штатов Америки входят дополнительные боеприпасы к уже переданным нам системам.

Крайне важно, что передают ракеты к зенитно-ракетным комплексам NASAMS, дополнительные высокоточные реактивные снаряды GMLRS для HIMARS, а также противорадиолокационные HARM,

– заявил главный редактор Defense Express.

Он подчеркнул, что NASAMS – это дополнительная безопасность нашего неба, HIMARS является очередным генератором "хлопка" на складах боеприпасов российской армии, а противорадиолокационные HARM – это уменьшение зенитно-ракетных комплексов у врага.

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Какое легендарное оружие может получить Украина

Катков отметил, что, если взять в целом весь этот пакет, то там есть новый пункт, который называется "150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия БПЛА". Это первый случай, когда нам передается вооружение именно под таким названием.

По его мнению, это может быть оружие против иранских дронов-камикадзе Shahed и барражирующих боеприпасов "Ланцет". И получение 150 таких систем крайне интересно, тем более, что, вероятно, речь идет о таких довольно известных системах под названием Minigun.

Это довольно легендарное оружие в принципе, имеющее просто огромную скорострельность – на уровне 6 выстрелов в минуту, что позволяет просто "разрезать" в воздухе все барражирующие боеприпасы, которые попадут в прицел,

– сказал Катков.

Он подчеркнул, что, учитывая то, что это может быть не просто пулемет, за которым стоит оператор и руками все наводит, а, возможно, полноценный боевой модуль с дистанционным управлением – это 100% очень эффективная система для уничтожения именно такой угрозы со стороны армии России.

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