ПВО NASAMS – на защите украинского неба

Пентагон еще в начале ноября подтвердил, что США передадут Украине системы ПВО NASAMS. Это зенитные ракетные комплексы средней дальности, способные существенно усилить защиту украинского неба, информирует 24 канал.

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Алексей Резников 7 ноября сообщил, что Украина получила первые ЗРК NASAMS.

ПВО NASAMS пославилось тем, что уничтожает воздушные объекты противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Это очень актуально, учитывая, что Украину накрывают метели, а температура воздуха уверенно идет в минусы.

Кроме того, важно, что система действует на расстоянии до 40 километров в зависимости от снаряда и по высоте достигает 20 километров. В Воздушных силах отметили, что NASAMS – очень эффективны. В то же время, есть один нюанс.

Это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага. Проблема в том, что у нас мало этих систем,

– отметил Юрий Игнат.

Ракетные установки HIMARS – ночной кошмар россиян

Ракетные установки HIMARS, которые очень эффективно используют воины ВСУ, стали для россиян настоящим ночным кошмаром. Оккупанты регулярно истерят и штампуют фейки о якобы "уничтоженных" HIMARS.

Однако на самом деле оккупантам не удалось достичь с этим никакого успеха.

"Москва не смогла уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS. Однако Украине все еще нужно значительное количество артиллерии для предстоящего боя", – рассказали в Пентагоне в ноябре.

HIMARS – предназначены для поражения, в частности:

районов сосредоточения артиллерийских систем;

средств ПВО и огневой поддержки;

грузового транспорта;

боевых машин;

бронетранспортеров.

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