Как выяснилось – ни одной. Об этом сообщили в министерстве обороны США.

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Москва не смогла уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS. Однако Украине все еще нужно значительное количество артиллерии для предстоящего боя,

– рассказали в Пентагоне.

Заметим, что российский министр обороны Сергей Шойгу довольно часто "уничтожает" HIMARS в Украине. Однако, как выяснилось, это происходило только в его воображении.

Обратите внимание! Пока россияне врут, как ликвидируют украинское оружие, ВСУ занимаются этим по-настоящему, а не только в воображении. Так, на 5 ноября в войне против Украины погибли уже 75,4 тысячи российских солдат. В лом превратились 2,7 тысячи танков, 5,6 тысячи боевых бронированных машин, 277 самолетов, 1,7 тысячи артиллерийских систем и т.д.

В октябре в Украину приехали дополнительные HIMARS

11 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину из США прибыли 4 дополнительных системы HIMARS . Эти установки очень важны для наших Вооруженных Сил, ведь могут поражать склады и скопления врага, а также важные логистические сообщения на большом расстоянии.

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США также решили предоставить Украине 18 ракетных установок на долгосрочную перспективу. Это означает, что эти HIMARS прибудут не сейчас, а в течение следующих лет. В частности, 18 систем и боеприпасы к ним Пентагон не будет изымать из своих военных запасов, как это делали ранее. Их специально закупят у производителя, чтобы отправить в Украину. Так Вашингтон решил инвестировать в будущее нашего государства.

Важно, что такое решение не означает, что США больше не дадут Украине HIMARS и нам придется ждать новых установок несколько лет. В Пентагоне заверили, что при необходимости они и дальше будут изымать оружие из своих резервов.