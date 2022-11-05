Як з'ясувалося – жодної. Про це повідомили в міністерстві оборони США.

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Москва не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS. Однак Україні все ще потрібна значна кількість артилерії для майбутнього бою,

– розповіли у Пентагоні.

Зауважимо, російський міністр оборони Сєргєй Шойгу доволі часто "нищить" HIMARS в Україні. Однак, як з'ясувалося, це відбувалося лише в його уяві.

У жовтні в Україну приїхали додаткові HIMARS

11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну з США прибули 4 додаткові системи HIMARS. Ці установки є дуже важливими для наших Збройних Сил, адже можуть вражати склади й скупчення ворога, а також важливі логістичні сполучення на великій відстані.

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США також вирішили надати Україні 18 ракетних установок на довгострокову перспективу. Це означає, що ці HIMARS прибудуть не зараз, а впродовж наступних років. Зокрема, ці 18 систем та боєприпаси до них Пентагон не вилучатиме зі своїх військових запасів, як робили це раніше. Їх спеціально закуплять у виробника, щоб відправити в Україну. Так Вашингтон вирішив інвестувати у майбутнє нашої держави.

Важливо, що таке рішення не означає, що США більше не дадуть Україні HIMARS і нам доведеться чекати на нові установки кілька років. У Пентагоні запевнили, що при потребі вони й далі вилучатимуть зброю зі своїх резервів.