Президент США Джозеф Байден 23 ноября дал соответствующее поручение госсекретарю Энтони Блинкену. На выделение этой помощи уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он поблагодарил партнеров нашего государства за поддержку.

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США предоставит еще один пакет военной помощи для Украины

В Минобороны США рассказали, что всего с начала правления администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине свыше 19,7 миллиарда долларов на безопасность, в том числе свыше 19 миллиардов – с начала неспровоцированного вторжения России.

В очередном пакете помощи на 400 миллионов долларов содержатся:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным летательным комплексам;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;

10 тысяч минометных снарядов калибра 120 миллиметров;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

150 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

более 100 легких тактических автомобилей;

более 20 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;

более 200 генераторов;

запчасти к гаубицам калибром 105 миллиметров и другой техники.

Учитывая неустанные и жестокие ракетные и беспилотные атаки России на украинскую критически важную энергетическую инфраструктуру, дополнительный потенциал противовоздушной обороны остается неотложным приоритетом,

– говорится в сообщении.

В Пентагоне считают, что дополнительные боеприпасы для NASAMS и крупнокалиберные пулеметы помогут Украине противостоять этим неотложным угрозам.

"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить ей ключевые средства", – подытожили в Минобороны США.

Интересно! США 22 ноября выделили Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен рассказала, что деньги начнут выплачивать уже в ближайшие недели. Они помогут укрепить экономическую стабильность и предоставлять основные государственные услуги.

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