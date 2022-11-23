Так, это государство передаст нам три бывших вертолета Sea King и артиллерийские снаряды. Об этом заявил Министр обороны Британии Бен Уоллес.

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Украина получит от Британии боевые вертолеты

По словам Уоллеса, первый из вертолетов уже доставлен в Украину. Отмечается, что украинские военные последние шесть недель учились в Британии летать на таких вертолетах и обслуживать их. С помощью вертолетов Sea King наши защитники смогут проводить поисково-спасательные работы.

Sea King ранее использовался как Королевскими ВВС, так и Королевским Военно-морским флотом. Последний вертолет был снят с эксплуатации ВМС в 2018 году.

Министр обороны отметил, что его страна также пришлет дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Он отметил, что они помогут Вооруженным Силам Украины обезопасить недавно освободившуюся территорию.

Какую помощь от мира Украина уже получила

14 ноября Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113. Всего Вильнюс передал нашим военным уже 62 М113 разного назначения.

В начале ноября министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что от Италии Украина получила: тяжелую дальнобойную артиллерию; САУ; гусеничные машины M113; ракетные комплексы; снаряды разного калибра.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Силам обороны Украины передадут комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь бойцам защищать свое государство в изнурительных зимних условиях.

Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS и испанские системы Aspide. Они существенно усилят армию и сделают наше небо более безопасным.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете помощи от Соединенных Штатов. В него, в частности, вошли новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

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