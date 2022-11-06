О предоставлении Украине оружия от Италии рассказала министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. В интервью она отметила, что уже передали ВСУ, а что бы мы очень хотели получить в следующий раз.

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Италия продолжает помогать Украине

Ирина Верещук прежде всего поблагодарила Италию за помощь. Она подчеркнула, что для нашего государства жизненно необходимо оружие. Ведь именно оно позволяет противостоять российской агрессии. Кроме того, министр выразила благодарность за то, как украинских беженцев принимают в стране.

Также в интервью она рассказала, что мы получили в этот раз. Речь идет о:

тяжелой дальнобойной артиллерии;

САУ;

гусеничных машинах M113;

ракетных комплексах;

снарядах разного калибра.

В то же время Верещук объяснила, в чем наше государство особенно остро нуждается сейчас. Ни для кого не секрет, что речь идет о системах ПВО.

Сейчас нам нужны зенитные системы, в частности, чтобы спасти города от бомбардировок российских террористов, которіе ставят на колени гражданскую инфраструктуру.

– подчеркнула Верещук.

Добавим, что для Украины уже готовится к одобрению шестой пакет военной помощи от Италии. Над этим уже работает новое правительство премьер-министра Джорджии Мэлони. Что касается тех же ЗРК, то их совместно с Францией Италия может таки передать. Речь идет о комплексах SAMP-T.

Украина продолжает просить и получать ПВО

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