Иран официально признал, что передает Кремлю беспилотники и фактически поддерживает терроризм. В эфире национального телемарафона советник главы ОП Подоляк отметил, что "нужно действовать более жестко" с этой страной.

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Санкций на эмбарго недостаточно: что делать с Ираном

Михаил Подоляк констатировал, что введенные санкции и эмбарго в отношении Тегерана не являются достаточными шагами. Для разрушения российско-иранских отношений нужно не опасаться решительных действий.

Нужно подходить более жестко к таким странам как Иран. Обращать внимание на то, что они нарушают: совершенно конкретно убивают своих людей на улицах, протестующих против абсолютно тоталитарного режима. Также они финансируют или снабжают оружие России,

– сказал представитель ОП.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что ему кажется, что можно было бы "наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет" Ирана. Стоит отметить – неизвестно, что имел в виду Подоляк.

Речь идет о прямых ударах по иранским заводам, или что-то другое. Однако единственное известно точно – не может Тегеран безнаказанно помогать российскому терроризму. Представитель Офиса Президента отметил, что это будет продолжаться до тех пор, пока цивилизованный мир "не станет карать Иран здесь и сейчас".

Иран испытывает новые ракеты

Государство-приспешница Кремля начало испытывать в субботу, 5 ноября, новую ракету-носитель Ghaem 100 . Это первое трехступенчатое оружие, которое может поднимать спутники до 80 кг. В Соединенных Штатах Америки предположили, что ее можно использовать для запуска ядерных боеголовок.

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Напомним, американские СМИ, ссылаясь на разведку, сообщали , что Иран попросил Россию помочь с ядерной программой. Вероятно, Тегеран призвал Москву зачем-то получить определенные ядерные материалы.

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