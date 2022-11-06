Нещодавно Іран офіційно визнав, що передає Кремлю безпілотники та фактично підтримує тероризм. В ефірі національного телемарафону радник глави ОП Подоляк зазначив, що "потрібно діяти більш жорстко" з цією країною.

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Санкцій на ембарго недостатньо: що робити з Іраном

Михайло Подоляк констатував, запроваджені санкції та ембарго щодо Телерагу не є достатніми кроками. Для руйнування російсько-іранських відносин потрібно не боятися рішучих дій.

Потрібно підходити жорсткіше до таких країн, як Іран. Звертати увагу на те, що вони порушують: абсолютно конкретно вбивають своїх людей на вулицях, які протестують проти абсолютно тоталітарного режиму. Також вони фінансують або постачають зброю Росії,

– сказав представник ОП.

Окрім того, високопосадовець підкреслив, що йому здається, що можна було б "завдавати конкретних ударів по виробництву дронів і балістичних ракет" Ірану. Варто зазначити – невідомо, що саме мав на увазі Подоляк.

Чи йдеться про прямі удари по іранських заводах, чи – щось інше. Однак єдине відомо точно – не може Тегеран безкарно допомагати російському тероризмові. Представник Офісу Президента зауважив, що це продовжуватиметься доти, допоки цивілізований світ "не почне карати Іран тут і зараз".

Іран випробовує нові ракети

Держава-поплічниця Кремля почала випробовувати у суботу, 5 листопада, нову ракету-носій Ghaem 100. Це перша триступенева зброя, яка може підіймати супутники до 80 кілограмів. У Сполучених Штатах Америки припустили, що її також можна використовувати для запуску ядерних боєголовок.

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Нагадаємо, американські ЗМІ, посилаючись на розвідку, повідомляли, що Іран попросив Росію допомогти з ядерною програмою. Ймовірно, Тегеран закликав Москву навіщось дістати певні ядерні матеріали.

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