Тегеран заперечує наявність таких намірів. Втім, запуски ракет здійснює.

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Яку ракету запустив Іран

Іранці випробували Ghaem 100. Це перша триступенева ракета-носій, яка може розмістити супутники до 80 кілограмів на орбіті висотою 500 кілометрів від поверхні землі.

Голова аерокосмічного підрозділу Революційної гвардії Аміралі Хаджізаде каже, що ракету використають для запуску іранського супутника Nahid. Мовляв, для міністерства телекомунікацій.

Іран просили утриматись від випробовування таких ракет

Іран має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході. Відомо, що Тегеран вже здійснював кілька невдалих запусків супутників за останні кілька років. Причина – технічні проблеми. Резолюція ООН у 2015 році закликала Іран утриматися від роботи над балістичними ракетами для доставки ядерної зброї. Термін – 8 років.

Іран стверджує, нібито ніколи не займався розробкою ядерної зброї, і тому резолюція не стосується його балістичних ракет. Цю зброю у Тегерані називають важливою силою стримування та удару у відповідь.

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