Тегеран отрицает наличие таких намерений. Впрочем, запуски ракет осуществляет.

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Какую ракету запустил Иран

Иранцы опробовали Ghaem 100. Это первая трехступенчатая ракета-носитель, которая может разместить спутники до 80 килограммов на орбите высотой 500 километров от поверхности земли.

Глава аэрокосмического подразделения Революционной гвардии Амирали Хаджизаде говорит, что ракету используют для запуска иранского спутника Nahid. Якобы для министерства телекоммуникаций.

Иран просили воздержаться от испытания таких ракет

У Ирана одна из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке. Известно, что Тегеран уже совершал несколько неудачных запусков спутников за последние несколько лет. Причина – технические проблемы. Резолюция ООН в 2015 году призвала Иран воздержаться от работы над баллистическими ракетами по доставке ядерного оружия. Срок – 8 лет.

Иран утверждает, что якобы никогда не занимался разработкой ядерного оружия, и поэтому резолюция не касается его баллистических ракет. Это оружие в Тегеране называют важной силой сдерживания и ответного удара.

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