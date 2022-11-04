Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Он также отметил, что Россия злоупотребляла этим правом и сейчас дискредитировала свое право использовать ООН и другие площадки мировой безопасности, для того чтобы блокировать те вещи, которые она традиционно блокировала.

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После того, как Россия напала на Украину, начали "поднимать голову" те страны, которые традиционно "крышевала Россия" – Северная Корея и Иран, в частности. Северная Корея смогла наращивать свой военный и ядерный потенциал, практически открыто объявила себя ядерной страной.

"А Иран уже открыто "сбросил маски" и начал откровенно прибегать к шантажу соседних стран, которые он считает в собственной "сфере влияния" – Израиль, Йемен, Ирак", – отмечает специалист.

Подробнее о заявлении Байдена об Иране: смотрите видео

По словам Валерия Дымова, Байден делает публичные заявления, которые можно считать предвыборными, но их нельзя считать менее значимыми. Ибо его оппоненты могут спросить, почему обещанное не исполнено.

Мы знаем, что в Иране сейчас проходят мощные демонстрации, но у этих протестов нет лидера. Иран решил консолидировать общество поисками внешнего врага и теперь планирует нападение на Саудовскую Аравию.

Будет ли Иран нападать на Саудовскую Аравию