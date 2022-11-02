Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Он также отметил, если же нерационально, то иранское руководство могло решить что угодно.

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К сожалению, сейчас очень мало информации, чтобы сказать что-либо конкретно. Я точно могу сказать, что в случае полномасштабной войны США будут реагировать. У Штатов есть обязательства перед Саудовской Аравией,

– объясняет Куса.

По его словам, если будет говориться об ограниченных ударах дронами с территории Йемена – все будет, как всегда. Эти удары пройдут и все их осудят, включая Иран.

"В случае ограниченной атаки – это существенно ничего не изменит в поддержке США Украины", – говорит специалист.

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Если все перерастет в региональную войну, это для нас плохо, потому что такая война будет отвлекать внимание западных стран, чтобы удержать ситуацию на Ближнем Востоке.

Риск войны между Ираном и Саудовской Аравией