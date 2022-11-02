Участие России в процессе увеличения напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном вызывает только риторические вопросы. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса.
Обратите внимание Удары возмездия, – исследователь оценил вероятность нападения Ирана на Саудовскую Аравию и Ирак.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день нет информации, свидетельствующей о том, что Россия влияет на Иран в ситуации с обострением против Саудовской Аравии и США.
Нападение Ирана на Саудовскую Аравию – это не факт. Мы пока говорим об этом, как о предположении, высказанном анонимными источниками в одном из изданий США. Мы еще не говорим о том, что что-то произошло. Также нет информации о договорном характере таких гипотетических планов,
– объяснил обозреватель.
По его мнению, нет доказательств того, что Россия и Иран "затеяли" какую-то общую игру, потому что региональная масштабная война не выгодна Тегерану.
"Иран может на это пойти, у них есть потенциал и возможности, но они проиграют в такой войне. Также война непопулярна среди иранцев, они ее не поддержат. Поэтому Тегерану нет смысла в это втягиваться. В то же время России не нужно об этом договариваться, поскольку они будут, безусловно, играть на этой идее, как они играли на ситуации с Тайванем через СМИ», – добавил аналитик.
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По его мнению, сейчас Кремль будет делать то же самое, "возбуждая эмоции и играя на антизападных настроениях Ирана".
"Они делали это весь последний год и будут рассказывать о том, что надо ударить по саудитам, как по союзникам США. В общем, для россиян это было бы желательно, несмотря на то, что они так могли потерять канал поставок вооружений. Это для них не является трагическим", – подчеркнул политолог.
Он резюмировал, что иранское руководство будет осторожно относиться к вопросу, связанному с тем, чтобы пойти на какую-то серьезную эскалацию с целым рядом государств региона.
"Пока речь идет о рисках ограниченных военных ударов из Йемена по нефтяной инфраструктуре КСА, которые мы видели в предыдущие годы", – констатировал Куса.
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Угроза войны между КСА и Ираном: что известно
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- В США заверили, что без колебаний будут действовать в защиту своих интересов и партнеров в регионе.
- В то же время в Иране продолжаются массовые протесты, возникшие после убийства 22-летней иранской девушки Махсу Амини 17 сентября. Иранская полиция задержала ее из-за неправильного ношения хиджаба.
- Через несколько дней после задержки "полицией морали" девушка скончалась. Официально власти заявили о сердечном приступе, однако активисты отметили, что полиция избила Амини и умерла от полученных травм. С тех пор в стране продолжаются протесты, на которых женщины остригают волосы и снимают хиджабы.
- 2 ноября в священном иранском городе Кум над мечетью Джамкаран подняли "флаг мести". Аналогичный флаг появился и над мечетью в городе Шираз на юге Ирана.