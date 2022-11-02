Об этом 24 канала рассказал проректор УКУ и политолог Дмитрий Шеренговский. По его словам, в Стратегии национальной безопасности США четко прописано намерение противодействовать авторитарным режимам. Там упоминается, что одной из проблемных точек является Иран.

К теме Россия падает в пропасть зависимости от Ирана: в ISW о новых поставках оружия

Есть вопросы о том, как это будут воспринимать избиратели

Как отмечает Шеренговский, выход американских войск из Афганистана способствовал тому, что избиратели достаточно скептически настроены по поводу вмешательства США в конфликты во всем мире. Это может повлиять на избирательную кампанию и действия политиков.

К счастью, Украина пока не затрагивает тренд американцев к изоляционизму . Там около 60 – 70% избирателей убеждены, что нужно и дальше продолжать помогать Киеву бороться против России.

8 ноября в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы, где будут переизбираться Палата представителей и треть Сената. По прогнозам социологических агентств, республиканцы смогут взять абсолютное большинство на выборах 35 членов в Сенат и, вероятно, преимущество у них будет и в выборах в Палату представителей.

Среди республиканцев есть определенные группы, которые ассоциируются с Дональдом Трампом. Из этого не стоит производить катастрофу, однако они часто бывают достаточно непрогнозируемы.

Если подытожить, выборы к резким изменениям в поддержке Украины не приведут. Тем более Байден, подписывая ленд-лиз, уже предусмотрел возможность без согласования с Конгрессом выделять любые суммы, технику на помощь,

– подчеркивает Шеренговский.

Кроме того, есть информация, что США собираются заложить поддержку для Украины на следующий год, чтобы не придумывать дополнительные механизмы. Поэтому пока не о чем переживать.

Шеренговский объяснил, уменьшит ли США поддержку Украины после выборов

Напомним, недавно в священном для иранцев городе Кум подняли красное знамя мести над мечетью Джамкаран. Такой же флаг вывесили над мечетью в городе Шираз на юге Ирана. Это может свидетельствовать о том, что местный режим может нанести военные удары.

Последний раз аналогичный флаг вывешивали в Иране за несколько дней перед тем, как они нанесли ракетный удар по авиабазе США Айн-аль-Асад в Ираке. Также были прилеты по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии.