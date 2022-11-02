Несмотря на внешнеполитическую направленность, это может быть попыткой Ирана повлиять на внутреннюю повестку страны, которая переполняется протестными настроениями. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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План консолидации

Эксперт отметил, что обострение иранско-саудитских отношений может вылиться не в войну, а в ракетные удары "возмездия".

Это связано, скорее всего, с внутриполитической динамикой в Иране и происходящими протестами и попыткой режима переключить внимание и найти точку консолидации для иранского общества. Не просто отдельные политики непопулярны в Иране, а общество отказывает в легитимности самой "Исламской республике Иран",

– объяснил обозреватель.

По его словам, в Тегеране ищут, как поддержать легитимность и как консолидировать общество.

"Война в этом случае является выходом. Тем более что представители Корпуса стражей исламской революции обвиняли Саудовскую Аравию в том, что она подстрекает и поддерживает протесты в стране", – добавил аналитик.

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Политолог отметил, что саудиты обращались за помощью в США , потому что только Вашингтон может предоставить Эр-Рияду реальную военную помощь и всегда сможет обеспечить безопасность КСА.

Раньше были удары иранцами из-за своих прокси-сил по саудовской нефтяной инфраструктуре из Йемена и Ирака. Саудиты закупили немало американского оружия, в том числе самого современного противодронового и противоракетного, но ударная авианосная группа США – это единственное, чем могут защитить королевство от Ирана.

– подчеркнул исследователь.

По его мнению, Иран – это "серьезный противник" с большой численностью населения, флотом и армией. В то же время он убежден, что в Тегеране не отважятся начинать боевые действия .

"Будет что-то похожее на реакцию Ирана после убийства командира отрядов "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани . Тогда иранцы нанесли ракетный удар по базе США, в результате чего ранения получили около 100 американских военных на территории Ирака", - указал эксперт.

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Он рассказал, что максимумом Ирана могут быть точечные удары по военным объектам и объектам инфраструктуры.

"Иран поднял "красный флаг мести" , поэтому они сделать что-то должны. После этого Тегеран будет ожидать ответную реакцию, как делают похоже россияне. Мол, "мы эскалируем ситуацию, но вы будете эскалировать?" - это сейчас иранская тактика", - уточнил обозреватель и добавил, что дело не дойдет до наземных боевых действий.

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Будет ли революция в Иране

Аналитик отметил, что революция в Иране имеет шансы свершиться, но пока этот протест не перешел в стадию от бунта к революции .

Есть общественный консенсус в Иране о том, что режим должен быть изменен и "Исламская республика Иран" должна вернуться в "Иран". Но нет раскола элит, перехода армии или других силовиков на сторону протестующих, нет организации национального уровня, которая может представлять и стать организатором революции. Поэтому основания есть, условия сложились, но необходимых факторов не наблюдается,

– резюмировал Данилов.

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