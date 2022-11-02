Попри зовнішньополітичну спрямованість, це може бути спробою Ірану вплинути на внутрішню повістку країни, що переповнюється протестними настроями. Про це 24 каналу розповів співзасновник Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов.

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План консолідації

Експерт зазначив, що загострення ірансько-саудитських відносин може вилитися не у війну, а у ракетні удари "відплати".

Це пов'язано, найімовірніше, з внутрішньополітичною динамікою в Ірані та протестами, що відбуваються і спробою режиму перемкнути увагу і знайти точку консолідації для іранського суспільства. Не просто окремі політики непопулярні в Ірані, а суспільство відмовляє у легітимності самій "Ісламській республіці Іран",

– пояснив оглядач.

За його словами, у Тегерані шукають, як підтримати легітимність і як консолідувати суспільство.

"Війна в цьому випадку є виходом. Тим паче, що представники Корпусу стражів ісламської революції звинувачували Саудівську Аравію в тому, що вона підбурює і підтримує протести в країні", – додав аналітик.

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Хто допоможе КСА і що зробить Іран

Політолог зауважив, що саудити зверталися за допомогою до США, бо лише Вашингтон може надати Ер-Ріяду реальну військову допомогу і завжди зможе гарантувати безпеку КСА.

Раніше бути удари іранцями через свої проксі-сили по саудівській нафтовій інфраструктурі з Ємену та Іраку. Саудити закупили чимало американської зброї, зокрема найсучаснішої протидронової та протиракетної, але ударна авіаносна група США – це єдине, чим можуть захистити королівство від Ірану,

– підкреслив дослідник.

На його думку, Іран – це "серйозний супротивник", з великою чисельністю населення, флотом та армією. Водночас він переконаний, що у Тегерані не наважаться розпочинати бойові дії.

"Буде щось схоже на реакцію Ірану після вбивства командира загонів "Аль-Кудс" КСІР Касема Сулеймані. Тоді іранці завдали ракетного удару по базі США, в результаті чого поранення отримали близько 100 американських військових на території Іраку", – вказав експерт.

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Він розповів, що максимумом Ірану можуть бути точкові удари по військових об'єктах і об'єктах інфраструктури.

"Іран підняв "червоний прапор помсти", тому вони зробити щось мусять. Після цього Тегеран очікуватиме на відповідну реакцію, як роблять схоже росіяни. Мовляв, "ми ескалуємо ситуацію, але чи ви ескалуватимете?" – це зараз іранська тактика", – уточнив оглядач і додав, що справа не дійде до наземних бойових дій.

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Чи буде революція в Ірані

Аналітик зауважив, що революція в Ірані має шанси відбутися, але наразі цей протест не перейшов у стадію від бунту до революції.

Є суспільний консенсус в Ірані про те, що режим мають змінити й "Ісламська республіка Іран" має повернутися до "Ірану". Але немає розколу еліт, переходу армії чи інших силовиків на бік протестувальників, немає організації національного рівня, яка може репрезентувати й стати організатором революції. Тому підстави є, умови склалися, але необхідних чинників не спостерігається,

– резюмував Данілов.

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