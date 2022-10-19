Про це для 24 каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Він зазначив, що іранський досвід протестів показує, що вони можуть бути стійкими й тривати роками.

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"Якщо вони не вщухатимуть, то можуть повалити чинну владу. Коли з'явиться структурованість, лідери, організація. Умовно кажучи, 3 мільйони людей на вулицях Тегерану й ісламська республіка Іран буде демонтована", – сказав Данилов.

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Що потрібно для успішного протесту

За словами Данилова, причина того, що досі немає чітких результатів протестів, у відсутності лідера, організації, самоорганізованості.

Організація з'явилася, але на низовому рівні. Немає національного лідера, немає національної структури. Згадайте Майдан – є різні сотні, є волонтери й все вибудовують. Без цього ми б не вистояли й не перемогли б, – сказав експерт.

Він додав, що зараз етап, на якому побачимо, чи зможе іранське суспільство щось подібне зробити. Якщо так, то у них є шанс виграти.