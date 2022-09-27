Про це 24 каналу сказав експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса. На його думку, очевидно, що протести не призведуть до революції.
До теми Чим закінчаться протести в Ірані: експерт спрогнозував, чи можлива зміна режиму
Він каже, що теоретично протести бувають різні, і не всі з них є революцією. "Адже революція – це коли відбувається фундаментальна зміна в системі. Так, протести можуть призвести до зміни влади, відставки уряду чи президента, але при цьому не змінити систему повністю", – додав політолог.
Так відбувається і в Ірані. Поки що ці протести є одними з найбільших, таких було декілька, вони мають потенціал і, швидше за все, призведуть до перегляду урядом деяких ісламських норм, які працюють в Ірані,
– вважає Куса.
Він пояснив, що давно вже закликали їх скасувати чи змінити. Навіть та сама поліція моралі давно вже застаріла з погляду більшості іранців, особливо молоді, до неї було багато питань.
"Наразі протести в Ірані – це реально виклик системі, але вони занадто хаотичні, в них немає лідерів, вони не мають політичної ідеї", – зауважив політолог.
Ілія Куса каже, що загибель 22-річної Махсу Аміні стала приводом, який об'єднав людей, але в різних регіонах іранці мають більш глибинні проблеми та претензії, які стосуються інших питань.
Загалом накопичилося багато претензій за останні роки до центральної влади, і зараз вони виплескуються на протестах після загибелі студентки. Вони стала такою собі останньою краплею,
– підсумував експерт.
Ілія Куса розповів про протести в Ірані та обмін полоненими: відео
Що призвело до протестів у Ірані
- Іранську дівчину Махсу Аміні вбили 17 вересня в Ірані за неправильно одягнений хіджаб. Через це в різних містах країни тривають протести.
- Дівчину, якій було 22 роки, затримала в Тегерані так звана "поліція моралі". Через кілька днів Аміні померла. За офіційною версією – через серцевий напад, але активісти зазначили, що її жорстоко побили під час затримання.
- Раніше повідомлялось, що протестувальники в Ірані витіснили з вулиць поліцію, а жінки познімали хіджаби.
- В Ірані продовжуються масові протести, які охопили більшість із 31 провінції країни. Відомо, що там вже загинули понад 40 людей.