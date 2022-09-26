Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. Він також зазначив, що війна росії проти України стала лакмусовим папірцем і виявила всі проблеми решти світу.

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Експерт зазначив, що всі готуються до нової геополітичної парадигми, яка буде в світі – як політично, так і економічно.

"Зміни торкнуться ООН, ОБСЄ тощо. НАТО теж функціонально зміниться, з’являться нові військово-політичні союзи, дещо вже навіть озвучував Борис Джонсон", – вважає Юнус.

Зібрання країн у Самарканді було дуже показовим – всі присутні лідери помітили, що "ведмідь поранений",

– каже він.

На думку Раміса Юнуса, події у Ірані теж потрібно розглядати крізь цю призму, у 2009 році вже були такі соціальні протести, але тоді влада змогла придушити ці повстання – не було зовнішнього фактору.

Чому Іран активно протестує

Іранську дівчину Махсу Аміні вбили 17 вересня в Ірані за неправильно одягнений хіджаб. Через це в різних містах країни тривають протести.

Дівчину, якій було 22 роки, затримала в Тегерані так звана "поліція моралі". Через кілька днів Аміні померла. За офіційною версією – через серцевий напад, але активісти зазначили, що її жорстоко побили під час затримання.

"Питання у тому, чи буде велика революція. Потрібно спостерігати, чи соціальний вибух вплине на політичні зміни", – додає він.

Поки що, протести у Ірані виключно соціальні та не торкнулись політики. Всередині Ірану триває внутрішньополітична боротьба, адже політичний лідер Ірану захворів та втрачає позиції,

– каже політолог.

Йому вже 83 роки, тому він в останні роки активно готував собі спадкоємців. "З огляду на те, що до влади може прийти син нинішнього іранського лідера, нам не варто очікувати різких демократичних змін у Ірані", – резюмує фахівець.

Повний стрім із Рамісом Юнусом: дивіться відео