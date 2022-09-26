Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. Он также отметил, что война россии против Украины стала лакмусовой бумажкой и выявила все проблемы остального мира.

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Эксперт отметил, что все готовятся к новой геополитической парадигме, которая будет в мире – как политически, так и экономически.

"Изменения коснутся ООН, ОБСЕ и т.д. НАТО тоже функционально изменится, появятся новые военно-политические союзы, кое-что даже озвучивал Борис Джонсон", – считает Юнус.

Собрание стран в Самарканде было очень показательным – все присутствующие лидеры заметили, что "медведь ранен",

– говорит он.

По мнению Рамиса Юнуса, события в Иране тоже нужно рассматривать сквозь эту призму, в 2009 году уже были такие социальные протесты, но тогда власти смогли подавить эти восстания – не было внешнего фактора.

Почему Иран активно протестует

Иранскую девушку Махсу Амини убили 17 сентября в Иране за неправильно надетый хиджаб. Поэтому в разных городах страны продолжаются протесты.

Девушку, которой было 22 года, задержала в Тегеране так называемая "полиция морали". Через несколько дней Амини скончалась. По официальной версии – из-за сердечного приступа, но активисты отметили, что ее жестоко избили во время задержания.

"Вопрос в том, будет ли великая революция. Нужно наблюдать, повлияет ли социальный взрыв на политические изменения", – добавляет он.

Пока что, протесты в Иране исключительно социальные и не затронули политику. Внутри Ирана продолжается внутриполитическая борьба, ведь политический лидер Ирана заболел и теряет позиции,

– говорит политолог.

Ему уже 83 года, потому он в последние годы активно готовил себе наследников. "Учитывая, что к власти может прийти сын нынешнего иранского лидера, нам не стоит ожидать резких демократических изменений в Иране", – резюмирует специалист.

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